Внесены изменения в законы об ипотеке и потребительском кредите

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Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 9/1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)».

Федеральным законом уточняется перечень информации, которая подлежит размещению кредитором в местах оказания услуг, а также определяются показатели, с учётом которых Банк России устанавливает категории потребительских кредитов (займов).

Кроме того, устанавливается требование о размещении на первой странице договора потребительского кредита (займа) информации о полной стоимости потребительского кредита (займа) не только в процентах годовых, но и в денежном выражении.

Федеральным законом также предусматривается, что в расчёт полной стоимости потребительского кредита (займа) по кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заёмщика по которым обеспечены ипотекой, включается сумма страховой премии, выплачиваемой заёмщиком по договору страхования предмета залога, обеспечивающего требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа).