Вениамин Кондратьев: «С сильным Президентом будет сильной и Россия»

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Губернатор Краснодарского края отметил, что благодаря работе Владимира Путина сегодня в стране устойчиво растет экономика, сохраняется социальная и политическая стабильность.

Сегодня Владимир Путин объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году. По словам Вениамина Кондратьева, в данный момент именно Президент России определяет приоритеты на международной арене.

– За многие века у России мощный лидер, который сегодня определяет приоритеты на международной арене. Это наш Президент Владимир Владимирович Путин. Именно он сделал наше Отечество сильным и сплоченным. Благодаря ему мы имеем устойчиво растущую экономику, социальную и политическую стабильность, – отметил губернатор в комментарии журналистам. – У нашей страны есть все основания для дальнейшего роста как экономики, так и благосостояния ее граждан. С сильным Президентом Владимиром Путиным будет сильной и Россия. Мы все должны сплотиться вокруг него для реализации его экономических и политических решений для дальнейшего процветания нашего Отечества.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края