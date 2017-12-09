Пропуск в пограничную зону теперь можно будет оформить вдвое быстрее

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С 1 января 2018 года вступают в законную силу приказы ФСБ России

№ 454 «Об утверждении Правил пограничного режима» и № 455 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим».

В Правилах определен порядок въезда (прохода), временного пребывания и передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне, а также порядок ведения различной деятельности на сухопутных участках приграничья и в российской части вод, в том числе во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации.

Принципиальные изменения коснулись сроков оформления пропусков в пограничную зону. Они сократились вдвое. Теперь для россиян изготовление пропуска займет 15 рабочих дней, а для иностранных граждан – 30. Кроме этого вдвое сократилось время, за которое владельцы маломерных судов обязаны уведомлять пограничников о выходе в акваторию, с четырех до двух часов.

Напомним, что в Краснодарском крае пограничная зона установлена на территории города-курорта Сочи вблизи российско-абхазской границы. Она расположена в пределах междуречья Мзымты и Псоу слева от автомобильной трассы М-27. В нее входят населенные пункты Нижнешиловского сельского округа Адлерского района. Для нахождения на данной территории наличие пропуска обязательно. За его отсутствие правонарушителям грозит административная ответственность по статье 18.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере до 1000 рублей, а для иностранцев, кроме этого, административное выдворение за пределы Российской Федерации.

Тексты приказов находятся в открытом доступе. В них определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для оформления пропуска в пограничную зону, и порядок предоставления услуги. Подробную информацию можно получить по адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 154, телефон: 8 (861) 219-90-13 или г. Сочи, ул. Театральная, 5, телефон:

8 (862) 266 88 57.

Кроме этого, граждане могут самостоятельно оформить заявление (ходатайство) о предоставлении государственной услуги, воспользовавшись Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций)

по адресу: http://gosuslugi.ru.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю