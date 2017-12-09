Приполярный Надым и Новороссийск теперь ближе

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Делегация города-героя, в составе которой представители администрации муниципального образования город Новороссийск и командиры подразделений подшефной Новороссийской военно-морской базы сегодня прибыла поздравить надымчан с 87-й годовщиной образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Надымского района и заключить соглашение о сотрудничестве двух городов.

Стороны будут развивать сотрудничество на основе равноправия, уважения, доверия и партнерства, содействовать установлению двусторонних деловых контактов, развитию взаимовыгодного торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества.

В совместных планах также работа по ознакомлению с жизнью, историей, культурой и традициями Надымского района и города-героя Новороссийска с привлечением широких кругов общественности, населения, культурных, просветительских и других учреждений и организаций.

В аэропорту гостей с юга встретил лично глава Надымского района Леонид Дяченко. На въезде в город новороссийцев приветствовали артисты в ненецких костюмах с северными угощениями, затем они посетили скульптурную композицию «Мамонты», которая является визитной карточкой Надыма.

В администрации состоялась рабочая встреча, на которой стороны обсудили основные направления в работе.

Источник: Пресс-служба аадминистрации МО Новороссийск