К административной ответственности привлечен заместитель главы администрации Новороссийска

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Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой по результатам проверки в администрацию г .Новороссийска внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства при распоряжении землями пляжных территорий, водного фонда, выразившихся в несоответствии документов территориального планирования фактическому расположению особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

В то же время заместителем главы администрации г. Новороссийска представление рассмотрено формально, конкретных мер, направленных на устранение нарушений, не принято.

По данному факту в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора).

Решением Октябрьского районного суда г. Новороссийска, оставленным без изменения определением суда апелляционной инстанции, чиновник привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

В настоящее время допущенные нарушения устранены.

Источник: Прокуратура Краснодасркого края