В Геленджике обсудили меры по обеспечению безопасности в новогодние праздники

/Официальные новости/

В администрации курорта состоялось расширенное заседание Совета безопасности при главе Геленджика и городской антитеррористической комиссии.

В период новогодних праздников в Большом Геленджике пройдет более 450 мероприятий. Для охраны общественного порядка в это время будут задействованы сотрудники полиции, частных охранных предприятий, казаки и народные дружинники. С 30 декабря по 12 января правоохранители перейдут на усиленный режим несения службы.

- Сегодня в зале присутствуют все те, от кого зависит безопасность жителей и гостей Геленджика. Нам необходимо исключить все поводы и возможности для совершения правонарушений – проконтролировать готовность всех мест проведения праздничных мероприятий, в том числе на предмет антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, провести еще раз необходимые инструктажи с коллективами и учебные тренировки по эвакуации людей, - обращаясь к участникам заседания, сказала первый заместитель главы муниципалитета Татьяна Константинова.

Особое внимание, по мнению начальника Отдела МВД России по городу Геленджику Вадима Чикина, необходимо уделить охране крупных торговых объектов, мест массового скопления людей и безопасности перевозки организованных групп детей.

Также на заседании обсудили вопрос реализации на территории Геленджика мероприятий по противодействию идеологии терроризма.

Заместитель главы города Ильдар Валиуллин рекомендовал руководителям учреждений образования, культуры и представителям средств массовой информации использовать новые формы разъяснительной работы с населением, особенно с подрастающим поколением.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт