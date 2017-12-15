Саморегулируемые организации должны стать главным элементом в борьбе со страховым мошенничеством

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Об этом на международной конференции "Барьер-2017: борьба со страховым мошенничеством - профилактика, защита, расследование", сообщил Игорь Жук, Директор Департамента страхового рынка Банка России.

"Институт саморегулирования [РСА, ВСС и пр.] должен быть доминирующим для рынка. Правила их проф. деятельности, координация усилий позволят убрать некоторую разобщенность в отрасли, - отметил Игорь Жук. - Нет сомнений, что часть страховых компаний очень талантлива в своих действиях, но их необходимо объединить и усилить, иначе мы эту общую беду не победим".

И. Жук также подчеркнул значимость проводимой совместной работы по противодействию страховому мошенничеству, особенно в некоторых регионах, например, Челябинской области. В ней, благодаря активизации правоохранительных органов, ЦБ РФ и страхового сообщества, а также созданной межведомственной рабочей группы, мошенники начали сворачивать деятельность. Однако, они переместились в соседние регионы, где подобное взаимодействие пока не налажено.

«Мы говорим о координации и необходимости совместных действий, но не всегда этой необходимости уделяем особое внимание. Это как в словосочетании: "Да. Да. Нет. Да». Что у нас получается? Региональная специфика по борьбе с мошенниками - точно да. Действия мошенников - точно да. Ощутимые итоги - точно нет. Разрозненность наших действий - точно да. В этой парадигме мы пока живем», - сказал И. Жук.

Говоря о роли Банка России в данной работе, И. Жук сообщил, что регулятор ведет системная работу, в ней участвуют представители различных подразделений ЦБ РФ, которые объединены в специальный сектор. Одним из результатов их деятельности в 1 полугодии 2018 года станет большой доклад по вопросам борьбы со страховыми мошенниками, в котором найдет отражение вся информация по тематике: данные о причиненном ущербе, количестве возбужденных дел и их статусе и пр. Глава департамента призвал все заинтересованные стороны, в частности, страховщиков, принять активное участие в подготовке этого документа. Также Игорь Жук отметил улучшение ситуации с доступностью полисов ОСАГО за счет «дигитализации» рынка и внедрения электронных полисов. При этом он подчеркнул, что из-за нарастающей популярности данного канала продаж, возросло число мошеннических действий в диджитал-среде. В том числе – со стороны автовладельцев. Для того, чтобы уменьшить количество подобных случаев, ЦБ РФ планирует ввести временную франшизу на вступление в силу е-ОСАГО, чтобы полис не покупался сразу после совершения ДТП.

От страховщиков регулятор ожидает создание агрессивной среды по вопросам борьбы с мошенниками наряду с повышением качества услуг. «Вы должны нас убедить, что действия по борьбе с мошенничеством носят для вас неотвратимо-активный характер», - сказал Глава департамента Банка России.

«Безусловно, для рынка важно иметь центр концентрации данных не только по мошенничеству, но и по другим аспектам страхования. С этой ролью, в частности, по ОСАГО, отлично справляется РСА. В организации созданы профильные комитеты и рабочие группы, которые консолидируют данные отрасли, ее проблематику, в большей степени - для автовладельцев. При этом соблюдается баланс интересов всех участников страхового сообщества. И мы видим результаты: натуральное возмещение - ремонт автомобиля без учета износа, межведомственные совещания, по итогам которых вскрылась масса случаев страхового мошенничества, более 2000 дел возбуждено, ведется активная информационно-разъяснительная работа», - комментирует Сергей Смирнов, юрист, автоэксперт.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»