Еще один населенный пункт Геленджика получил газ

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Сегодняшний день запомнится надолго жителям села Текос. Им больше не придется топить печи дровами.

Мероприятия по газификации села Текос изначально были разделены на 3 этапа. Торжественный пуск первой очереди газопровода состоялся ровно год назад. Тогда были газифицированы 32 частных и 6 многоквартирных домов, а также котельная и детский сад.

Сегодня, с зажжением символического факела, были завершены II и III этапы газификации Текоса, позволившие подвести голубое топливо к более 120 сельским домовладениям.

С долгожданным и значимым событием жителей села поздравил глава муниципалитета Виктор Хрестин. Он отметил, что газификации населенных пунктов Геленджика в последние годы уделялось особое внимание.

- Процент газификации в сельской местности, к примеру, в 2008 году составлял 8%, а на сегодняшний день природным газом обеспечены более 60 % сельчан. В целом же по муниципальному образованию природным и сжиженным газом пользуются 96 % геленджичан. Конечно, таких результатов нам бы не удалось достичь без поддержки краевых и федеральных властей. Уверен, что газ облегчит вашу жизнь и принесет в дома тепло и уют, - добавил Виктор Хрестин.

После церемонии зажжения факела жители Текоса пригласили гостей на традиционные первые блины.

Добавим, что газопровод построили на средства государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса». Для реализации проекта из краевого и местного бюджетов было выделено порядка 15 миллионов рублей.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт