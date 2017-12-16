Госдума усилит ответственность за "телефонный терроризм"

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15 декабря Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По словам председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, ложные сообщения об акте терроризма, по сути, являются теми же террористическими актами, поскольку зачастую приводят к тяжелым последствиям. Крашенинников напомнил, что начиная с 11 сентября текущего года страну захлестнула волна ложного "телефонного терроризма". Информация о готовящихся террористических актах поступала также через интернет. "Она просто захлестнула наши города, более 160 городов подверглись такой атаке. Всего больше 10 миллионов человек были эвакуированы", - отметил депутат.

"К сожалению, действующие нормы Уголовного кодекса не предусматривали такие системные атаки. И эти нормы оказались неэффективны", - сказал он.

Крашенинников отметил, что самое простое, что можно было сделать - это просто увеличить срок наказания. Но комитет в данном случае пошел по другому пути: были выделены нормы, ужесточающие ответственность за совершенные преступления такого рода в отношении объектов социальной инфраструктуры. При этом уточняется, что к объектам социальной инфраструктуры относятся организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также другие объекты социальной инфраструктуры. Здесь предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Это же наказание предусматривается, если в результате таких действий был причинен крупный ущерб.

"Появилась также отдельная статья, которая связана с наказанием за дестабилизацию органов власти, органов управления, муниципальных, государственных, судебных органов. За подобное деяние предусматривается наказание от 6 до 8 лет лишения свободы", - отметил также Крашенинников.

Парламентарий констатировал, что, к сожалению, зарегистрированы случаи, когда эвакуация из больниц приводила к смерти некоторых пациентов. "В связи с этим введена норма – от 8 до 10 лет лишения свободы – в случае, если эвакуация из-за ложного сообщения о терроризме повлекла за собой гибель людей или иные тяжкие последствия", - сказал он. В целом статьей прописано очень много квалифицирующих признаков.

"Мы считаем, что это достойный инструмент для правоохранителей с тем, чтобы они с этим злом боролись, - заявил депутат. - Очевидно, что это не даст полностью все искоренить, но вместе с другими мерами, вместе с недавно принятым законом о блокировке номеров, с которых поступают сообщения о ложных актах терроризма, вместе с другими мерами, оперативного, в том числе, характера, мне кажется, мы сможем минимизировать тот вред, который наносится людям".

Крашенинников выразил уверенность, что до конца года этот закон будет принят, и этот инструмент у правоохранителей будет.

Он также сообщил, что 12 декабря прошло совместное заседание комитетов Госдумы по госстроительству и законодательству, а также по безопасности, где с участием представителей МВД рассматривалась эффективность предстоящего правоприменения закона. "Собравшиеся там коллеги подтвердили, что эти нормы будут работать, и что они дадут гораздо больший эффект, чем ныне действующее законодательство", - сказал Крашенинников.

Законопроектом предлагается усилить уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий (далее – заведомо ложное сообщение об акте терроризма), предусмотрев следующие составы преступлений:

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры (организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной инфраструктуры). Указанное деяние предлагается наказывать штрафом в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1-го года до 2-х лет либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет;

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Указанное деяние предлагается наказывать штрафом в размере от 700 тыс. до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1-го года до 3-х лет либо лишением свободы на срок от 6 до 8 лет;

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Указанное деяние предлагается наказывать штрафом в размере от 1,5 млн. до 2 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2- до 3-х лет либо лишением свободы на срок от 8 до 10 лет.

Предусматривается уголовная ответственность за угрозу совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями.

Источник: Госдума