Госдума усилит ответственность за "телефонный терроризм"
15 декабря Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По словам председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, ложные сообщения об акте терроризма, по сути, являются теми же террористическими актами, поскольку зачастую приводят к тяжелым последствиям. Крашенинников напомнил, что начиная с 11 сентября текущего года страну захлестнула волна ложного "телефонного терроризма". Информация о готовящихся террористических актах поступала также через интернет. "Она просто захлестнула наши города, более 160 городов подверглись такой атаке. Всего больше 10 миллионов человек были эвакуированы", - отметил депутат.
"К сожалению, действующие нормы Уголовного кодекса не предусматривали такие системные атаки. И эти нормы оказались неэффективны", - сказал он.
Крашенинников отметил, что самое простое, что можно было сделать - это просто увеличить срок наказания. Но комитет в данном случае пошел по другому пути: были выделены нормы, ужесточающие ответственность за совершенные преступления такого рода в отношении объектов социальной инфраструктуры. При этом уточняется, что к объектам социальной инфраструктуры относятся организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также другие объекты социальной инфраструктуры. Здесь предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Это же наказание предусматривается, если в результате таких действий был причинен крупный ущерб.
"Появилась также отдельная статья, которая связана с наказанием за дестабилизацию органов власти, органов управления, муниципальных, государственных, судебных органов. За подобное деяние предусматривается наказание от 6 до 8 лет лишения свободы", - отметил также Крашенинников.
Парламентарий констатировал, что, к сожалению, зарегистрированы случаи, когда эвакуация из больниц приводила к смерти некоторых пациентов. "В связи с этим введена норма – от 8 до 10 лет лишения свободы – в случае, если эвакуация из-за ложного сообщения о терроризме повлекла за собой гибель людей или иные тяжкие последствия", - сказал он. В целом статьей прописано очень много квалифицирующих признаков.
"Мы считаем, что это достойный инструмент для правоохранителей с тем, чтобы они с этим злом боролись, - заявил депутат. - Очевидно, что это не даст полностью все искоренить, но вместе с другими мерами, вместе с недавно принятым законом о блокировке номеров, с которых поступают сообщения о ложных актах терроризма, вместе с другими мерами, оперативного, в том числе, характера, мне кажется, мы сможем минимизировать тот вред, который наносится людям".
Крашенинников выразил уверенность, что до конца года этот закон будет принят, и этот инструмент у правоохранителей будет.
Он также сообщил, что 12 декабря прошло совместное заседание комитетов Госдумы по госстроительству и законодательству, а также по безопасности, где с участием представителей МВД рассматривалась эффективность предстоящего правоприменения закона. "Собравшиеся там коллеги подтвердили, что эти нормы будут работать, и что они дадут гораздо больший эффект, чем ныне действующее законодательство", - сказал Крашенинников.
Законопроектом предлагается усилить уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий (далее – заведомо ложное сообщение об акте терроризма), предусмотрев следующие составы преступлений:
- заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры (организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной инфраструктуры). Указанное деяние предлагается наказывать штрафом в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1-го года до 2-х лет либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет;
- заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Указанное деяние предлагается наказывать штрафом в размере от 700 тыс. до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1-го года до 3-х лет либо лишением свободы на срок от 6 до 8 лет;
- заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Указанное деяние предлагается наказывать штрафом в размере от 1,5 млн. до 2 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2- до 3-х лет либо лишением свободы на срок от 8 до 10 лет.
Предусматривается уголовная ответственность за угрозу совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями.
Источник: Госдума
Категория: Новости / Официальные новости