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Отряд кораблей Балтийского флота завершил деловой заход в порт Лимасол (Кипр)

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Сообразительный», выполняющий задачи дальнего похода, завершил деловой заход в кипрский порт Лимасол. В настоящее время корабли продолжили выполнение задач дальнего похода в Средиземном море.

 

Деловой заход российских кораблей в порт Лимасол продолжался два дня. У моряков была возможность познакомиться с достопримечательностями города, пополнить запасы воды, топлива и продовольствия.

Заход в Лимасол стал вторым с начала дальнего похода кораблей Балтийского флота.

Отряд кораблей покинул Военную гавань г.Балтийска 14 октября и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

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Категория: Новости / Официальные новости

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