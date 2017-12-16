Дмитрий Медведев поздравил Премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева с Днём независимости страны

Об этом сообщает официальный сайт Правительства России.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Россию и Казахстан связывают дружественные, добрососедские, союзнические отношения. Динамично развивается двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурной и гуманитарной областях, реализуются масштабные совместные проекты, расширяются деловые и межрегиональные связи.

Убеждён, что активная партнёрская работа правительств наших стран будет способствовать дальнейшему укреплению практической кооперации и углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза».