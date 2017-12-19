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Исполняющим обязанности главы Приморско-Ахтарского района назначен Максим Бондаренко

В администрации муниципалитета прошло расширенное совещание с участием заместителя директора регионального департамента внутренней политики Галины Москалевой, представителей силовых структур, депутатов районного Совета.

Галина Москалева представила исполняющего обязанности главы муниципалитета Максима Бондаренко, отметив его большой опыт работы в бизнесе и органах государственной власти.

В свою очередь Максим Бондаренко поблагодарил руководство края за оказанное доверие.

– Сегодня район занимает не самые высокие позиции социально-экономического развития в рейтинге муниципалитетов Краснодарского края, и я верю, что вместе, объединив усилия, мы сможем изменить ситуацию к лучшему, – отметил исполняющий обязанности главы района.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Приморско-Ахтарского района состоится 12 января 2018 года, после чего право выбрать главу будет предоставлено депутатам районного Совета.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Официальные новости

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