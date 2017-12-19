Cельскохозяйственным товаропроизводителям компенсируют ущерб, причинённого в результате чрезвычайных ситуаций природного характера

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Распоряжение от 15 декабря 2017 года №2829-р. Минсельхозу России направляются бюджетные ассигнования в размере 1401,8 млн рублей для предоставления межбюджетных трансфертов 18 субъектам Федерации на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причинённого в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2017 году.

Подписанным распоряжением Минсельхозу России направляются бюджетные ассигнования в размере 1401,8 млн рублей для предоставления межбюджетных трансфертов 18 субъектам Федерации на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причинённого в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2017 году.

Утверждено распределение межбюджетных трансфертов девяти субъектам Федерации исходя из коэффициента для возмещения ущерба от чрезвычайной ситуации природного характера, используемого для определения объёма межбюджетных трансфертов, равного единице.

Межбюджетные трансферты предоставляются республикам Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Тыва, Чувашской Республике, Забайкальскому и Приморскому краям, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Курской, Новгородской, Тюменской и Челябинской областям.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 14 декабря 2017 года.