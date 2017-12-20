Новороссийск внёс свои предложения в проект региональной Стратегии национальной политики до 2025 года

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В режиме видеоконференции заседание рабочей группы по разработке документа прошло под руководством вице-губернатора Алексея Копайгородского, на связь вышли представители общественных объединений, национальных общин, диаспор, а также ученые-эксперты.

В создании проекта документа приняли участие почти 150 представителей национальных общин, казачества, экспертного сообщества из крупных многонациональных муниципалитетов Кубани – городов Анапы, Армавира, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Ейского и Туапсинского районов.

– По результатам заседания рабочей группы, с учетом предложений, поступивших из муниципальных образований края, будет выработан единый проект Стратегии национальной политики Краснодарского края, главная цель которой – способствовать укреплению общероссийской государственной идентичности и снижению уровня этнической конфликтности на территории региона, – отметил заместитель губернатора края Алексей Копайгородский.

Городской центр национальных культур Новороссийска внёс в краевой документ три предложения: во-первых, развивать общественные институты предупреждения межнациональных конфликтов, распространения национального и религиозного экстремизма и связанных с ними криминальных проявлений и массовых беспорядков; во-вторых, оказывать содействие в адаптации и интеграции мигрантов при уважении интересов и традиций жителей Краснодарского края; и в-третьих, активнее использовать сеть Интернет и прочие электронные ресурсы в интересах гармонизации межнациональных отношений, этнокультурного созидания, противодействия этническому экстремизму и терроризму.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск