Измененён порядк кредитования малого и среднего предпринимательства по льготной ставке

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Постановление от 15 декабря 2017 года №1561. В целях увеличения объёма кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам МСП по льготной ставке, внесены изменения, которыми срок кредитного договора, заключаемого уполномоченным банком с заёмщиком, увеличен с 5 до 15 лет.

В целях увеличения объёма кредитования субъектов МСП подписанным постановлением в Правила внесены изменения. В частности, срок кредитного договора (соглашения), заключаемого уполномоченным банком с заёмщиком, увеличен с 5 до 15 лет.

Цель принятых решений – привлечь наибольшее количество субъектов МСП к льготному кредитованию.