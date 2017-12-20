/Официальные новости/

Измененён порядк кредитования малого и среднего предпринимательства по льготной ставке

Постановление от 15 декабря 2017 года №1561. В целях увеличения объёма кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам МСП по льготной ставке, внесены изменения, которыми срок кредитного договора, заключаемого уполномоченным банком с заёмщиком, увеличен с 5 до 15 лет.

В целях увеличения объёма кредитования субъектов МСП подписанным постановлением в Правила внесены изменения. В частности, срок кредитного договора (соглашения), заключаемого уполномоченным банком с заёмщиком, увеличен с 5 до 15 лет.

Цель принятых решений – привлечь наибольшее количество субъектов МСП к льготному кредитованию.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В трех городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 открылись центры выдачи FAN ID

В Ушаковке растят Патриотов!

Три автомобиля столкнулись в Сочи

Институт культуры принял участие во Всероссийской ассамблее иностранных студентов

В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции по подозрению в получении взятки