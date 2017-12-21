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За неделю из незаконного оборота изъято более ста тридцати восьми с половиной тысяч единиц пиротехники на общую сумму свыше полутора миллионов рублей. Составлено более 30 административных протоколов.

В преддверии новогодних праздников кубанские полицейские проводят рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной реализации пиротехнической продукции. Всего за неделю осуществлено 200 проверок.

В Сочи по итогам работы полицейские изъяли свыше трех тысяч единиц пиротехнических изделий.

Сотрудниками отдела исполнения административного законодательства УВД по городу Сочи была выявлена торговая точка, где осуществлялась реализация пиротехнической продукции с нарушением установленных требований. Не имея соответствующей разрешительной документации 20-летний предприниматель организовал продажу пиротехники в нестационарном торговом объекте. Из незаконного оборота изъяты салюты, фейерверки и петарды в количестве более 800 единиц. В настоящее время в отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по статье 14.2 России «Незаконная продажа товаров (иных вещей) свободная реализация которых запрещена или ограничена». Кроме конфискации товара санкции данной статьи предусматривают наказание в виде выплаты административного штрафа. Аналогичные нарушения были выявлены в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах города.

В Каневском районе полицейские обнаружили торговую точку, где покупателям предлагали приобрести просроченную пиротехнику. В отношении индивидуального предпринимателя полицейские также составили административный материал.

Всего с начала проведения рейдовых мероприятий кубанские полицейские изъяли из незаконного оборота более ста тридцати восьми с половиной тысяч единиц пиротехники на общую сумму свыше полутора миллионов рублей. В отношении правонарушителей составлено более 30 административных материалов. Работа продолжается.

Полиция Кубани напоминает! При покупке и использовании пиротехнических изделий необходимо выполнять следующие правила:

1. Совершайте покупку только в специализированных магазинах.

2. Требуйте сертификат на товар. Если Вам его не предоставили, откажитесь от покупки.

3. Инструкция по применению пиротехники обязательно должна быть на русском языке. В противном случае такой товар лучше не покупать.

4. Использование пиротехники допускается только на открытой местности со строгим соблюдением правил противопожарной и иной безопасности.

5. Дети должны использовать пиротехнические изделия только в присутствии взрослых.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю