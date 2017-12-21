Краснодарский край отмечает 75-ю годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков

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Старт акции, посвященной знаменательной дате, дали сегодня в Туапсе. Городу Воинской Славы первому вручили символ торжеств – знамя краевой эстафеты «Славных дел ветеранов, молодежи и жителей Кубани».

Его передали ветераны из Краснодара в руки туапсинских фронтовиков, поисковиков и кадетов. 22 января 2018 года знамя из Туапсе отправится в Отрадненский район, а затем побывает во всех муниципалитетах края.

Сегодня Туапсе празднует 75 лет со дня окончания Туапсинской оборонительной операции, положившей начало освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В митинге у стелы «Город Воинской Славы» приняли участие защитники Туапсе, труженики тыла, представители администрации и Совета ветеранов края, глава Туапсинского района Анатолий Русин, депутаты, работники предприятий и организаций муниципалитета, бойцы поисковых отрядов, школьников, студентов.

Со словами благодарности защитникам Туапсе, героям, отстоявшим Родину, обратились заместитель директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Елена Козинкина, заместитель председателя Совета ветеранов региона Владимир Фальков, глава района Анатолий Русин. Они пожелали ветеранам здоровья и сил, а молодежи – свято хранить память о подвиге своих дедов и прадедов.

В память о погибших в дни Туапсинской оборонительной операции участники митинга возложили цветы и венки к стеле и мемориалу Неизвестному солдату, в воды Черного моря опустили Гирлянду славы.

Завершил митинг парад кадетов, учеников школы имени Цезаря Куникова и казачат.

Также сегодня в школах района прошли занятия и классные часы, посвященные 75-й годовщине со дня окончания обороны Туапсе в годы Великой Отечественной войны.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края