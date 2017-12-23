Пакет ответных санкций РФ против США станет одним из самых жестких

В этот раз, по словам экспертов, Москва ответит Вашингтону наиболее болезненно. В Совете Федерации уже поддержали соответствующий законопроект Государственной думы. «Российские ответы на недружественные действия США должны носить системный характер, проект закона как раз и подразумевает такую системность», — рассказал журналистам зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. О том, каких сфер коснутся российские контрсанкции он рассказал следующее.

По словам Климова, речь идёт о введении ограничений по сотрудничеству РФ и США в экспорте титана и космической деятельности. Планируются ограничения на поставки в США комплектующих для лайнеров Boeing. Речь идет о поставках титана, которыми занимается российское «ВСМПО-Ависма». По разным оценкам экспертов, американское авиастроение зависит от экспорта из России титана на 40-60% от общего объема.