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Пакет ответных санкций РФ против США станет одним из самых жестких

В России определились с ответом на очередной пакет санкций США.

В этот раз, по словам экспертов, Москва ответит Вашингтону наиболее болезненно. В Совете Федерации уже поддержали соответствующий законопроект Государственной думы. «Российские ответы на недружественные действия США должны носить системный характер, проект закона как раз и подразумевает такую системность», — рассказал журналистам зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. О том, каких сфер коснутся российские контрсанкции он рассказал следующее.

По словам Климова, речь идёт о введении ограничений по сотрудничеству РФ и США в экспорте титана и космической деятельности. Планируются ограничения на поставки в США комплектующих для лайнеров Boeing. Речь идет о поставках титана, которыми занимается российское «ВСМПО-Ависма». По разным оценкам экспертов, американское авиастроение зависит от экспорта из России титана на 40-60% от общего объема.

Источник: expert.ru

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Категория: Новости / Официальные новости

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