Пресс-секретарь президента России обратил внимание на Севастополь и пожал плечами

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19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что в Кремле не обладают информацией об отказе депутатов Законодательного Собрания Севастополя принимать проект бюджета на следующие три года из-за сокращения их заработных плат.

«Я просто не знаю, что это за ситуация, я первый раз об этом слышу, я поэтому ничего не могу вам сказать», – сказал Песков.

В 2018 году доходы, в соответствии с проектом закона о трёхлетнем бюджете, должны составить 35,7 млрд рублей, расходы – 39,5 млрд, дефицит – 3,8 млрд.

12 декабря на сессии Заксобрания глава депутатской комиссии по бюджету Вячеслав Аксёнов заявил, что проект бюджета на следующий год не обоснован на 8 млрд рублей, что составляет 21% всех расходов. Также дискуссию вызвало сокращение финансирования депутатского корпуса Севастополя на 33 млн рублей.

18 декабря губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что не сомневается в том, что Законодательное собрание примет закон о бюджете на 2018-2020 годы в декабре, несмотря на проволочки с поправками в главный финансовый документ текущего года.

Источник: http://ruinformer.com/page/press-sekretar-prezidenta-rossii-obratil-vnimanie-na-sevastopol-i-pozhal-plechami?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com