В Новороссийске наградили 30 лучших сотрудников ЖКХ по итогам 2017 года

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На традиционное награждение по итогам прошедшего года в большой зал администрации муниципального образования город Новороссийск пригласили сотрудников МБУ «Спецавтохозяйство администрации города»; МБУ «Центр озеленения и благоустройства»; МБУ «Благоустройство и санитарная очистка города»; МБУ «Дорожная служба города»; МБУ «Горсвет», управляющие компании города.

- Город - это огромное хозяйство, которое требует к себе постоянного и пристального внимания. Поэтому все, кто трудятся, чтобы создать Новороссийску имидж самого чистого и благоустроенного города, заслуживают самых добрых слов, - отметил первый заместитель главы города Виктор Цыбань.

Слова благодарности в адрес работников ЖКХ прозвучали и от председателя Городской Думы Новороссийска Александра Шаталова, и от заместителя главы города, курирующего отрасль ЖКХ Александра Служалого.

- Чистота города – в ваших руках! Вы первые помощники городских властей в деле санитарной очистки и благоустройства Новороссийска. Когда в городе природа наводит беспорядок, первыми на очистку улиц выходите вы. Большое спасибо за труд! – поблагодарил А. Шаталов.

Источник: Прес-слуужба администрации Новороссийск