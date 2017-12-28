Пенсионная система: что ждет россиян в 2018 году

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В пенсионной системе России в 2018 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров.

Повышение пенсий и социальных выплат

Несмотря на то, что страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции за прошлый год, в 2018 году пенсии вырастут выше уровня инфляции 2017 года. Уже с 1 января 2018 года, а не с февраля, как было раньше, страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 3,7%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля.

Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров Кубани вырастет до 13 171 рублей.

С 1 февраля на уровень инфляции 2017 года будут проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены с 1 апреля на 4,1%.

У пенсионеров, которые работали в 2017 году, в августе 2018 года вырастут страховые пенсии – ПФР проведет традиционную беззаявительную корректировку страховых пенсий.

При этом, как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП. С 1 января 2018 года величина прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском крае составит 8 537 рублей.

Все расходы по социальным и пенсионным обязательствам Пенсионного фонда финансово обеспечены и учтены в бюджете Фонда.

Назначение пенсий

По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию по старости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2018 году, составляет 8,7.

Ожидаемый период выплаты при расчете накопительной пенсии в 2018 году составляет 246 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии не выходя из дома – заявления о назначении пенсии можно подавать через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг, там же можно изменить доставщика пенсии.

Новый вид пенсии

С 2018 года в России вводится новый вид пенсии – социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, родители которых неизвестны, или, проще говоря, «подкидыши», были изначально поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-сиротами – поскольку не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

По предварительным данным эта пенсия может быть установлена 156 «подкидышам» Кубани.

Возобновление индексации пенсии после увольнения

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.

В 2016 и 2017 году возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходило спустя три месяца с даты увольнения. С 2018 года эта процедура тоже будет занимать три месяца, но они будут пенсионеру компенсированы.

Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность за апрель, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

Формирование пенсионных накоплений

Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2018 год. В очередной раз напомним – это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, участвуют в формировании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но нужно помнить, что менять пенсионный фонд чаще раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.

Итоги переходной кампании за 2017 год по переводу пенсионных накоплений как всегда будут подведены к концу I квартала 2018 года.

Материнский капитал

В программу материнского капитала со следующего года будет внесен ряд значимых дополнений.

Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Под низким доходом семьи понимается доход, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года. В Краснодарском крае ее размер составит 9845 рублей.

Во-вторых, снимается трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей.

Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Подать заявление на получение сертификата и распоряжение его средствами можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг.

Размер материнского капитала в 2018 году не изменится и составит 453 тыс. рублей.

Электронные сервисы ПФР

Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы принять всех желающих, но ПФР сделал так, что сегодня большинство его услуг можно получить через интернет – не выходя из дома. Цель ПФР – чтобы людям вообще не надо было приходить в клиентские службы для подачи заявления на госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде, объединены в портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.

Также рядом услуг Пенсионного фонда можно воспользоваться через бесплатное приложение ПФР для смартфонов, доступное для платформ iOS и Android.

В 2018 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме, поэтому перед походом в ПФР все же зайдите на сайт Фонда – с большой долей вероятности вы сможете решить свой вопрос не выходя из дома.

Если вы еще не зарегистрированы на едином портале госуслуг, то с регистрацией вам также помогут в клиентской службе ПФР. Практически во всех клиентских офисах ПФР можно подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг.

Источник: Управление Пенсионного фонда РФ в г. Новороссийске