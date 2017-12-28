Ограничен доступ к «зеркалу» крупного пиратского сайта baskino

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В рамках реализации «антипиратского» закона Роскомнадзором приняты меры по прекращению доступа на территории России к «зеркалу» (копии) крупного онлайн-кинотеатра baskino с посещаемостью более 44 млн. российских пользователей в месяц. Ранее данный интернет-ресурс был заблокирован на постоянной основе решением Мосгорсуда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации с нарушением авторских прав. Сообщает Роскомнадзор.

Решение о прекращении доступа к «зеркалу» пиратского сайта принято в Минкомсвязи России. Операторам связи надлежит ограничить доступ к данному информационному ресурсу на территории Российской Федерации, а поисковым сервисам - убрать сведения о них из поисковой выдачи.

С момента действия нормы об ограничении доступа к «зеркалам» пиратских сайтов в Роскомнадзор поступило более 400 соответствующих решений Минкомсвязи. Всего по «антипиратскому» законодательству на постоянной блокировке находится более 700 интернет-ресурсов. Поисковыми сервисами исключено из выдачи более тысячи ссылок на пиратский контент.

Источник: Роскомнадзор