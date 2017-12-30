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Давление правоохранителей на бизнес связано с коррупцией и плохим управлением

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращения количества внеплановых проверок предпринимателей в России до 30 процентов от плановых. Давление правоохранительных органов на бизнес связано в том числе с коррупцией и плохим управлением, заявил Президент.

«Здесь я с вами соглашусь — больших изменений к лучшему мы не видим, — ответил Путин на вопрос о давлении силовиков на бизнес. — Связано это, конечно, и с коррупцией на всевозможных уровнях, и просто с низкой организацией этой работы, и с отсутствием контроля должного за этой сферой».

Возможным решением могла бы послужить ротация в правоохранительных органах по типу армейской модели, сказал Путин. «Может быть, есть смысл и в правоохранительной сфере организовать нечто подобное», — отметил он.

Источник: https://ura.news/news/1052317155

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Категория: Новости / Официальные новости

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