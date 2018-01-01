Стало известно, что Шойгу пожелал россиянам

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Минобороны опубликовало видеозапись обращения главы ведомства.

Сергей Шойгу обратился к российским военным и поздравил их с Новым годом. Глава Минобороны выразил благодарность всем российским солдатам, которые участвовали в освобождении Сирии от террористов, сообщает “Российский Диалог”. Он назвал их достойным примером для юнармейцев. Помимо этого Шойгу отметил прогресс в укреплении обороноспособности России. По словам министра, в 2017-м была проведена работа по перевооружению российского флота. Также Минобороны совершенствовало боевую подготовку ВС РФ и решало вопросы, связанные с социальным обеспечением военнослужащих.

Ранее глава Минобороны назвал задачи, которые стоят перед российской армией.

Напомним, Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении пожелал россиянам перемен к лучшему.

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/131594_1514747006