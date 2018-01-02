Владимир Синяговский: Виталий Лесик - символ города-героя Новороссийска...

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В Новороссийском музее-заповеднике собрались друзья и знакомые, представители администрации города, городской Думы, общественники, сослуживцы и молодёжь, чтобы поздравить Почётного гражданина города-героя Новороссийска Виталия Андреевича Лесика со 100-летним юбилеем.

Виталий Андреевич и сегодня остаётся активным гражданином города-героя, участвует в городских мероприятиях, строит планы на будущее и шутит, что он стал главным экспонатом Новороссийского музея. Совсем недавно здесь открылась выставка, посвящённая юбиляру.

- Вас по праву называют человеком-легендой! – сказал глава города Новороссийска Игорь Дяченко. – Вы – наша гордость!

У каждого, кто пришёл поздравить сегодня В.А. Лесика с Днём рождения, есть своя история, связанная с этим человеком. Кто-то вместе с ним работал, кто-то помнит его как первого и бессменного начальника Поста №1, кого-то Виталий Андреевич учил жизни и помогал в трудную минуту.

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский, председатель гороской думы Александр Шаталов, помощник председателя Законодательного собрания края Николай Денисов, почетный гражданин города-героя Новороссийска Людмила Косторнова и многие многие другие радовались новой встречи с Виталием Андреевичом. Здоровья и мира мы все желаем Лесику!