Новые изменения в ПДД с 1 января 2018 года в России: ОСАГО, штрафы, техосмотр ...

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С 1 января 2018 года в России начинают действовать измененные Правила дорожного движения, которые немного подкорректируют ныне действующие нормы. О каких законодательных поправках, вступающих в силу после нового года, следует знать автовладельцам России?

Новые знаки и электронные ПТС

Необычное определение – зона успокоенного движения - появляется в ПДД с 1 января 2018 года. Понять, что вы въезжаете в такую зону, позволит специальный знак, который предписывает автомобилистам двигаться со скоростью 10-20 км/ч, не совершая обгоны. Подразумевается, что вместе с водителями в этой зоне будут находиться и пешеходы, поэтому владельцам транспортных средств придется соблюдать повышенную осторожность.

В 2018 году начнется эксперимент по внедрению электронной формы паспорта транспортного средства. Ожидается, что электронные ПТС начнут повсеместно появляться с 1 июля 2018 года (кстати, в странах ЕС это нововведение было принято еще летом 2016 года). В электронной форме ПТС сохранятся все данные об автомобиле и автовладельце, а также информация о ремонтах и ТО автомобиля. Электронные ПТС будут храниться в базе данных ГИБДД. Потенциальный покупатель, который планирует покупку автомобиля б/у, сможет узнать всю реальную историю ТС, имеющего электронный паспорт.

Новые штрафы за нарушения ПДД

С 1 января 2018 года в России за нарушение ПДД начнут штрафовать, основываясь на видеозаписях, полученных от третьих лиц. И для этого не потребуется даже составление протокола. Ранее было выпущено и успешно апробировано в нескольких регионах страны мобильное приложение под названием «Народный инспектор», которое сейчас распространяться по всей стране.

Благодаря вносимым в ПДД изменения, сотрудники ГИБДД получат возможность оформлять постановления о привлечении водителей к административной ответственности, не составляя протокол. Главное условие для этого – фиксация нарушения видеокамерой.

В числе прочих изменений - повышение размеров штрафов за те или иные нарушения. Так, к примеру, за управление автомобилем без доверенности - штраф 3000 рублей, за незаконное использование опознавательных знаков («Инвалид» или фонаря, как на автомобилях такси) – 5000 рублей. Непристегнутый ремень безопасности или езда на мотоцикле без шлема - 1000 рублей.

Более суровые наказания ждут тех, кто решится сесть за руль без прав или в нетрезвом виде. В первом случае предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей или же арест сроком на 15 суток. Во втором - штраф 30 тыс. рублей, если это было впервые и не привело к каким-либо отягощающим последствиям. В противном случае нарушителю грозит лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев. При отказе водителя от медицинского освидетельствования или наличия у него судимости, сумма штрафа может увеличиться в 8-10 раз.

За выезд на встречку и значительное превышение скорости – 5000 рублей, а в некоторых случаях и лишение прав на 6 месяцев.

Изменения в ПДД: ОСАГО

В новом году планируется введение новой формы ОСАГО. В ней будет предусмотрен QR-код, располагающийся сверху справа, благодаря которому можно будет оперативно получать информацию о договоре страхования на сайте Российского союза автостраховщиков в онлайн-режиме. Эксперты уверены, что благодаря этому нововведению можно будет решить проблему фальшивых полисов автогражданки, которая в последние годы стоит особенно остро. Не исключено, что уже летом стоимость полиса будет рассчитываться страховыми компаниями с учетом пяти коэффициентов – региона, возраста и стажа, мощности автомобиля, количеству лиц, допущенных за руль и использование прицепа.

Новое в правилах прохождения техосмотра

С 1 января 2018 года в России изменятся и правила прохождения техосмотра. Согласно новым правилам, Ространснадзор будет контролировать каждую проверку автомобиля, фиксируя процедуру диагностики на фото и видео. Кроме того, уклоняющихся от прохождения технического осмотра водителей будут наказывать штрафом в размере 800 рублей при выявлении нарушения.

Наказание ждет и операторов, проводящих технический осмотр в случае, если будет установлено, что они выдали заключение без непосредственной работы с машиной.

Автор: Татьяна Ленская

Источник: https://rueconomics.ru/297389-novye-izmeneniya-v-pdd-s-1-yanvarya-2018-goda-v-rossii-osago-shtrafy-tehosmotr#from_copy