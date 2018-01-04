В Новороссийске с 4 января возобновили рейды

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После Новогодних праздников в городе-герое возобновили рейды по профилактике и противодействию незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.

Профилактические мероприятия будут проводиться в ежедневном режиме, пояснил и.о. главы города Александр Гавриков, в них примут участие полицейские, сотрудники администрации муниципального образования город Новороссийск, народные дружинники, казаки, представители ТОС, квартальных комитетов, а также СМИ.

Напомним, что с 14 по 20 декабря 2017 года на территории города обследовали 198 ГСК, 71 СНТ и 15 крупных строительных площадок. В профилактических мероприятиях приняли участие 2 001 человек. Было составлено 52 административных протокола.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск