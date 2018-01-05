Более 3000 полицейских будут охранять общественный порядок в рождественские праздники

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В 480 соборах и храмах Краснодарского края пройдут богослужения, посвящённые Рождеству Христову, в которых примут участие более 500 тысяч человек.

На охрану правопорядка и общественной безопасности планируется задействовать более 3000 сотрудников органов внутренних дел, а также около 4500 представителей общественных формирований правоохранительной направленности. Рассказал заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Краснодарскому краю Анатолий Луц.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю