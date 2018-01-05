/Официальные новости/

Более 3000 полицейских будут охранять общественный порядок в рождественские праздники

В 480 соборах и храмах Краснодарского края пройдут богослужения, посвящённые Рождеству Христову, в которых примут участие более 500 тысяч человек.

На охрану правопорядка и общественной безопасности планируется задействовать более 3000 сотрудников органов внутренних дел, а также около 4500 представителей общественных формирований правоохранительной направленности. Рассказал заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Краснодарскому краю Анатолий Луц.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Просмотров: 14 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

МОК утвердил форму для российских хоккеистов на Играх-2018

РЕЙД ГИБДД СОЧИ «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»

Эксклюзив! Надежда Савченко о следующем обмене пленными: «Нужно сберечь жизни людей»

Рождественские службы станут более понятными для россиян

Вячеслав Малафеев о Смолове: «Журналисты отыскивают информацию, домысливают ее и говорят как о факте, который скоро произойдет»