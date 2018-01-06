СМИ назвали имена погибших при новогоднем обстреле базы Хмеймим

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В Хабаровском крае 5 января на кладбище около села Матвеевка прошли похороны военнослужащего Рената Гимадиева. По данным ИА «Хабаровский край сегодня», он погиб во время обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Вторым погибшим при обстреле стал Тимур Давлятов. Соответствующую информацию опубликовала международная группа Conflict Intelligence Team.

Кроме того, издание «Курьер. Среда. Бердск» назвало имена погибших при жесткой посадке вертолета Ми-24 близ аэродрома Хама 31 декабря. Один из погибших — майор Артем Кулиш, второй — Валерий Матвеев. Оба пилота служили в бердском вертолетном полку до его расформирования, после были переведены в часть, расположенную в городе Оби (аэропорт Толмачево).

О том, что авиабаза Хмеймим подверглась обстрелу, стало известно 3 января. В Минобороны РФ подтвердили новости СМИ об атаке боевиков и признали гибель двух военных. Позже в сети появились фотографии военной техники, которая пострадала при обстреле. Боевики, предположительно, использовали 82-мм автоматический миномет 2Б9М «Василек».

Источник: https://svpressa.ru/war21/news/189966/?ans=1