Об упрощении порядка подачи необходимых для усыновления документов

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Постановление от 30 декабря 2017 года №1716. В целях упрощения порядка подачи гражданами заявлений и документов, необходимых для получения заключений о возможности быть усыновителями, опекунами, попечителями, приёмными родителями или для временного принятия в свои семьи ребёнка, находящегося в организации для детей-сирот, сокращён перечень документов, самостоятельно предоставляемых в органы опеки и попечительства гражданами, желающими стать усыновителями, опекунами, приёмными родителями для детей-сирот.

Исключённые из перечня документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Внесено постановление Минобрнауки России.

Подписанным постановлением внесены изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства в целях упрощения порядка подачи гражданами заявлений и документов, необходимых для получения заключений о возможности быть усыновителями, опекунами (попечителями), приёмными родителями либо временного принятия в свои семьи ребёнка, находящегося в организации для детей-сирот.

Из перечня документов, самостоятельно предоставляемых гражданами в органы опеки и попечительства, исключены: выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающие право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счёта с места жительства; справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования; копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Такие документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Источник: http://government.ru/docs/30882/