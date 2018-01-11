Общественники оценили качество капремонта в Таганроге

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Члены общественного совета при НКО «Фонд капитального ремонта» совместно директором фонда Владиславом Крюковым оценили качество работ по капитальному ремонту в Таганроге.

Напомним, в 2017 году в городе было капитально отремонтировано 56 многоквартирных домов.

В рамках инспекционного визита члены общественного совета посетили многоквартирные дома по ул. Пальмиро Тольятти, 1, и ул. Дзержинского, 152.

В рамках реализации региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах здесь были проведены работы по замене систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. По итогам осмотра члены общественного совета отметили, что все работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, установлены узлы учета тепловой энергии.

- Мы благодарны нашему общественному совету за работу, за замечания и конструктивную критику, - отметил Владислав Крюков. - Важно, чтобы мы вместе шли к одной цели - проведению капитального ремонта высокого качества. В 2018 году в Таганроге запланирован капитальный ремонт 165 многоквартирных домов. И нам непременно нужна будет поддержка и помощь общественников.

Источник: http://www.donland.ru/news/Obshhestvenniki-ocenili-kachestvo-kapremonta-v-Taganroge?pageid=92218&mid=83793&itemId=81662