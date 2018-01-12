Полиция Новороссийска подвела итоги работы

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В Управлении МВД России по г. Новороссийску состоялось совещание по подведению итогов работы новороссийской полиции за 2017 год

В работе совещания полицейских приняли участие глава муниципального образования г.Новороссийска Игорь Дяченко, начальник службы в городе Новороссийске УФСБ России по Краснодарскому краю Игорь Ямщиков, заместитель прокурора города Андрей Танчик, Азово-Черноморский природоохранный прокурор Максим Черный, куратор Управления – первый заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Артем Степаньков, и.о. руководителя следственного отдела по г. Новороссийску СУ СК России по Краснодарскому краю Артур Корганов, председатель Общественного совета при Управлении Владимир Беличенко, председатель ветеранской организации Борис Помыкин и атаман новороссийского районного казачьего общества Виктор Юрин.

Открыл и провел совещание начальник Управления МВД России по г. Новороссийску полковник полиции Владимир Максимович Бараковский. Перед основным докладом по сложившейся традиции руководитель вручил очередные звания, далее личный состав и присутствующие почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать».

В докладе о состоянии оперативно-служебной деятельности Управления за 2017 год Владимир Максимович озвучил цифровые показатели, отметил положительные стороны, а также имеющие место недоработки по службам.

Несмотря на всю сложность стоящих перед Управлением задач и отвлечения личного состава в служебные командировки, в городе Новороссийске обеспечен должный уровень правопорядка и безопасности.

Общественно-политическая обстановка резких изменений не претерпела, сохранялась в целом на прежнем уровне стабильности. Акций, направленных против властных структур, органов внутренних дел, учреждений и организаций не допущено. Вместе с тем, в конце года со стороны представителей недобросовестных перевозчиков не территориях ряда остановочных комплексов были предприняты действия, нарушающие общественный порядок. Это в очередной раз говорит о том, что органы полиции, как и другие правоохранительные структуры, должны быть в готовности незамедлительно принять самые жесткие меры к представителям деструктивных сил. В минувшем году личным составом осуществлена охрана общественного порядка и общественной безопасности при проведении 578 культурно-массовых мероприятий, в том числе международного характера, с общим числом участников более 909 тысяч человек.

Благодаря проведенному комплексу оперативно-профилактических мероприятий, удалось переломить тенденцию прироста преступлений, которая отмечалась в январе-декабре 2016 года. Более того, принятыми мерами в 2017 году достигнута устойчивая тенденция снижения уровня преступности, начиная с января. Так, за 12 месяцев 2017 года сотрудниками Управления рассмотрено 95844 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. В свою очередь, на территории оперативного обслуживания отмечается снижение количества убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Меньше совершено корыстно-насильственных посягательств таких как: разбоев (9; -3), грабежей (71; -3), краж (1315; -345), угонов автотранспорта (33; -10), мошенничеств (633; -108), в том числе с использованием мобильной связи (184; -153). В результате принятых мер по профилактике групповой преступности зарегистрировано снижение преступлений совершенных в составе группы лиц.

Следствием улучшения профилактической работы стало снижение числа преступлений, совершенных в состоянии опьянения (339; -126) и на бытовой почве (104; -58).

Основную долю в структуре преступлений, как и в предыдущих отчетных периодах, занимают кражи и мошенничества (57,7%). При этом, одну треть в числе последних (или 29%) составляют так называемые «телефонные мошенничества».

В настоящее время во взаимодействии с администрацией, правоохранительными органами, общественности и средств массовой информации принят комплекс мер по профилактике данных преступлений, жертвами которых, в большинстве случаев, становятся пенсионеры и лица престарелого возраста.

Обстановка на улицах и в общественных местах остается под контролем, Так, за отчетный период в общественных местах зарегистрировано 1274 преступления, что на 145 или на 11,1% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На улицах города зарегистрировано 854 преступления, что на 76 или на 10,8% меньше. По территории сельской местности количество зарегистрированных преступлений сократилось с 208 в прошлом году до 167 в 2017 году (на 12,4%).

За 12 месяцев выявлено 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Количество выявленных фактов незаконного оборота наркотических средств составило 472, из которых фактов сбыта наркотиков – 110 .

По линии экономической безопасности и противодействия коррупции зарегистрировано 215 преступлений, из которых 138 – тяжких и особо тяжких. Вместе с тем, в прошедшем году не было выявлено резонансных особо тяжких коррупционных преступлений, на что было обращено внимание прокурором города.

За отчетный период разыскано 190 преступников и установлено местонахождения 30 без вести пропавших. На постоянной основе проводилась адресная отработка мест проживания подучетной категории граждан. Реализованный комплекс мер в отношении данной категории граждан в целом показал свою эффективность. Так, снизилось число преступлений совершенных ранее судимыми.

В 2017 году упор был сделан на выявление административных правонарушений, санкция за совершение которых предусматривает административный арест. В минувшем году было подвергнуто административному аресту 3344 человека, из них 2732 за мелкое хулиганство. За 12 месяцев 2017 года выявлено 26557 административных правонарушений. Наложено штрафов на сумму 6 661 000 т.р.

Существенный профилактический эффект в минувшем году имели мероприятия по сплошной отработке жилого сектора города, которые напрямую способствовали снижению уровня преступности и повышению раскрываемости преступлений. Была проделана следующая работа: проверено граждан – 306594, квартир и домовладений – 108996; предприятий и организаций – 5898; охотников – 7692. Выявлено 961 жилое помещение, сдаваемое в наем. Проведено проверок профилактируемых лиц – 9487 раз, в т.ч. лиц, состоящих под административным надзором – 4931 раз. Обследовано 6125 объектов на предмет технической укрепленности. Составлено 467 административных протокола по ст. 18.8 в отношении иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории РФ. Выдворено 210 иностранных граждан.

В целом оперативно-служебная деятельность Управления МВД России по городу Новороссийску в течение всего 2017 года оценивается «удовлетворительно». В рейтинге среди органов внутренних дел Краснодарского края новороссийское Управление заняло 6 место из 44 органов внутренних дел Краснодарского края.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску