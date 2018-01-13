Парламент Чечни призвал «остановить Трампа», чтобы избежать войны

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Депутаты парламента Чечни обратились к мировому сообществу, международным организациям, ООН и ВОЗ с просьбой препятствовать деятельности президента США Дональда Трампа, который, по их мнению, угрожает миру на земле, написал на своей странице в социальной сети Myilistori председатель республиканского заксобрания Магомед Даудов.

В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти США развязывают войны, а также подчеркнул опасность поездок в Америку в ответ на включение России госдепом США в список стран, опасных для посещения.

«Остановите Дональда Трампа! Если этот шоумен и дальше будет стоять во главе США, весь мир может быть ввергнут в пучину войны», — написал спикер. Он подчеркнул, что на территории Сирии разместились войска западной коалиции во главе с США, с подконтрольных им территорий «продолжают наносить удары боевики».

«Ни для кого не секрет, кем они вскормлены и кто их направляет», — заметил спикер. Он отметил при этом роль России, которая оказала «неоценимую помощь сирийцам в борьбе с террористами».

Спикер также напомнил о проблемах, которые принес Ливии, Ираку, Афганистану, Йемену и Украине «экспорт демократии из США». «Все эти страны претерпевают общественный и экономический хаос», — написал Даудов.

По его мнению, душевное здоровье Трампа «вызывает большую обеспокоенность». Он просит мировое сообщество «принять меры к тому, чтобы вылечить этого человека».

«Мы можем подсказать подходящую лечебницу — американская военная база Гуантанамо на Кубе. Если верить Госдепу, там просто райские условия. Почему бы не направить туда того, кто эти условия создал», — заключил спикер.

США в 2014 году включили Даудова, имеющего звезду Героя России и руководившего в то время администрацией главы и правительства Чечни, в «список Магнитского».

Источник: http://rusvesna.su/news/1515851555?utm_source=push-world&utm_medium=push&utm_campaign=1515851555