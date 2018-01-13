Ипотека бьет рекорды

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АИЖК: Средние ставки выдачи по ипотеке закрепились ниже 10%.

По данным Банка России в ноябре был поставлен новый рекорд выдачи ипотечных кредитов – 232,6 млрд рублей. Это больше, чем в декабре 2014 года (226,6 млрд рублей). Общий объем выдачи ипотеки за 11 месяцев 2017 г. в 1,73 трлн руб. достиг уровня рекордного 2014 года (1,76 трлн руб.). Качество ипотечного портфеля на балансах банков продолжает улучшаться. Снижение ключевой ставки Банка России до 7,75% в конце 2017 будет способствовать продолжению тенденции к снижению ставок в начале 2018 года.

По данным Банка России за 11 месяцев 2017 года выдано 935,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,73 трлн руб. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 34% - в денежном. Общий объем выдачи ипотеки за 11 месяцев 2017 г. достиг уровня всего 2014 года.

В ноябре 2017 поставлен новый рекорд объемов выдачи ипотеки: выдано 232,6 млрд руб. ипотечных кредитов, что на 6 млрд рублей выше уровня декабря 2014 года (226,6 млрд руб.). Это соответствует предварительной оценке, ранее озвученной АИЖК (210-230 млрд рублей).

Второй месяц подряд темпы роста выданных кредитов держатся на уровне +70%, а с мая 2017 года составляют около 40% и более.

Такие темпы роста объемов выдачи являются результатом продолжающегося активного снижения ставок. По кредитам на новостройки ставка выдачи в ноябре составила 9,66% (-1,71 п.п. к ноябрю 2016 г.), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке – впервые за всю историю опустилась ниже 10%: 9,86% (-2,84 п.п.). Средняя ставка по всем выданным кредитам в ноябре – 9,8%.

Качество ипотечного портфеля на балансах банков продолжает улучшаться. Доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 декабря 2017 г. снизилась до 2,3% (годом ранее - 2,84%). Планируемые меры Банка России по ограничению высоко рискового кредитования (с первоначальным взносом менее 20%) будут способствовать дальнейшему росту качества ипотечного портфеля.

В 2017 году будет выдано около 1,1 млн ипотечных кредитов на сумму около 2 трлн рублей. Общий объем ипотечного портфеля банков достигнет 5,3-5,4 трлн рублей.

Источник: Пресс-служба АО «АИЖК»