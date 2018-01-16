В Геленджике назначен новый заместитель главы

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Теперь вопросы экономического развития и имущественных отношений курорта будет курировать Эльдар Изетович Куртсаитов. Свое решение Виктор Хрестин объявил сегодня на еженедельной планерке.

Свою трудовую деятельность в администрации Геленджика Эльдар Куртсаитов начал в 2007 году в должности специалиста управления курортами и туризмом. В 2009 году он возглавил это управление, а в 2013 году был назначен на должность главы администрации Дивноморского внутригородского округа.

С 2015 года Эльдар Курсаитов руководил санаторием «Русь», а также являлся председателем правления Некоммерческого Партнерства «Содействие в развитии курорта Геленджик».

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик