Депутаты предлагают установить льготный тариф страховых взносов для производителей мультфильмов

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19 января на пленарном заседании Государственной Думы планируется рассмотреть пакет правительственных законопроектов, направленных на создание условий для развития отечественной анимационной отрасли и повышение ее конкурентоспособности. Документы подготовлены во исполнение поручения Президента России.

Законопроектом № 329222-7 «О внесении изменений в статью 427 Налогового кодекса Российской Федерации» предлагается установить на 2018-2023 годы льготный тариф страховых взносов в размере 14% для российских организаций, занимающихся производством и реализацией анимационной аудиовизуальной продукции (для основной категории плательщиков их размер составляет 30% фонда оплаты труда). Аналогичный пониженный тариф уже установлен для компаний, действующих в сфере информационных технологий.

Как отмечается в пояснительной записке, экономические условия работы в данных отраслях схожи: порядка 80% себестоимости анимации составляют затраты на выплаты физическим лицам, в том числе страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Поэтому с учетом длительности срока производства мультфильмов, который составляет от двух до пяти лет, инвестиции в этот сектор практически отсутствуют.

Законопроектом № 329230-7 «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» предусматривается установление для названных организаций льготного тарифа страхового взноса в Пенсионный фонд России в размере 8% на 2018-2023 годы.

Реализация инициатив позволит отечественным организациям индустрии анимационного кино снизить себестоимость продукции, а также привлечь высококвалифицированных специалистов из смежных областей, например, из отрасли информационных технологий.

Источник: Госдума РФ