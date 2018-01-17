Подписано постановление О выдвижении кандидатов в совет директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»

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Распоряжение от 15 января 2018 года №15-р. Российской Федерации принадлежит 20% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт».

Подготовлено Минэкономразвития России в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановления Правительства от 3 декабря 2004 года №738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами (“золотой акции”)» и уставом публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее – ПАО «НМТП»).

Российской Федерации принадлежит 20% акций ПАО «НМТП».

Позиция акционера – Российской Федерации в акционерных обществах, входящих в специальный перечень, утверждённый распоряжением Правительства от 23 января 2003 года №91-р, определяется решением Правительства.

Источник: Правительство РФ