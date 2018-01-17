Владимир Лебедев: необходимо определить параметры и условия, как можно готовить охотничьих собак, поскольку на сегодняшний момент собачка тоже должна быть защищена

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16 января в Государственной Думе состоялось первое заседание согласительной комиссии, созданной для устранения разногласий по тексту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части предотвращения жестокого обращения с животными» (проект №333436-7), принятого Государственной Думой 21 декабря 2017 года и отклоненного Советом Федерации 26 декабря.

Законопроект (№333436-7 вводил запрет на контактную притравку при дрессировке собак, тренировку предлагалось осуществлять только через ограждение из стекла или сетки. Также документ запрещал тренировать собак, не отнесенных к охотничьим породам. Кроме того, предлагалось определить требования к питомникам и вольерам, в которых содержатся дикие животные, используемые в тренировках, а также порядок их содержания и разведения.

Вели заседание сопредседатели Комиссии: от Государственной Думы - председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев; от Совета Федерации - заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев

В дискуссии приняли участие члены Комиссии депутаты Государственной Думы Н.Николаев, В.Бурматов, А.Грешневиков, М.Кузьмин, О.Лебедев, Я.Нилов, В.Поздняков, В.Сысоев, О.Тимофеева, О.Шеин, А.Шхагошев и члены Совета Федерации В.Лебедев, И.Ахметзянов, А.Беляков, С.Иванов, О.Ковитиди, А.Кондратенко, С.Лисовский, С.Митин, Н.Федоров, А.Шишкин, В.Штыров.

Открывая заседание, председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, сопредседатель согласительной комиссии Николай Николаев заявил: «Мы исходим из того, что мы против жестокого обращения с животными. Мы, ни в коем случае, не против охоты, мы говорим о том, что у нас должны быть гуманные подходы к подготовке собак». Депутат предложил формализовать отношения между палатами и зафиксировать обе позиции по основным пунктам законопроекта.

В ходе согласования позиций сопредседатель Комиссии - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев предложил оставить возможность контактной притравки для ловчих птиц. По его словам, такой запрет «может затруднить и работу ФСО, и охрану аэропортов». В свою очередь, сопредседатель Комиссии от Государственной Думы Николай Николаев заверил, что этот вопрос можно «снять после консультаций с соответствующими структурами» и экспертами, сообщив, что до следующего заседания комиссии будет проведено, минимум, два совещания с экспертами – по дрессировке ловчих птиц и по дрессировке собак.

Также Владимир Лебедев, Сергей Митин, Вячеслав Штыров и другие члены Совета Федерации, предлагали сохранить возможность контактной притравки охотничьих собак определенных пород, в том случае, если дикий зверь «не находится в стесненных условиях» и может защищаться. По словам сопредседателя Комиссии, речь может идти о ситуации, когда притравка собаки на кабана будет осуществляться в вольере в 10 гектаров. «Если у зверя оставлены клыки, зубы, когти, контакт возможен», - разъяснил он тонкости дрессировки и терминологию охотников, говоря о естественной среде обитания и другой профессиональной специфике. Сергей Лисовский уточнял, что для дикого животного и нора - не является ограничением пространства, а естественной средой обитания.

Ольга Ковитиди настаивала на корректности формулировок, предлагая уточнить используемые в документе понятия об обучении. Николай Николаев констатировал, что подход к понятиям, в принципе, одинаков.

В ходе дискуссии Сергей Митин говорил о выделении в отдельную новеллу описания какие должны быть притравочные станции. Ярослав Нилов отмечал сложность описания таких инфраструктурных объектов, а Вячеслав Штыров заверял, что в этом проблем не будет.

Антон Беляков акцентировал внимание на широком региональном участии в обсуждении инициативы, чтобы исключить протесты охотников и зоозащитников.

Члены Комиссии согласились с предложением Ольги Ковитиди сначала договориться об общей позиции, чтобы согласованный текст затем направить в регионы, а также пришли к решению разделить понятия притравки собак и деятельности по подготовке охотничьих собак. При этом участники совещания договорились для уточнения вопросов подготовки ловчих птиц и норных пород охотничьих собак провести два отдельных экспертных совещания, на которые будут приглашены представители заинтересованных организаций и сообществ.

По итогам задания представители обеих палат выразили уверенность в том, что придут к консенсусу и в ближайшее время примут согласованный документ. «Мы сделали очень конструктивный и хороший шаг навстречу друг другу именно с точки зрения прояснения позиций и Совета Федерации, и Госдумы. Как показало сегодняшнее обсуждение, у нас не так уж и много противоречий, как это казалось сначала», - заявил представителям СМИ Николай Николаев и сообщил, что следующее заседание согласительной комиссии состоится на следующей неделе. При этом депутат выразил уверенность, что в оговоренные сроки - до 10 февраля - парламентарии выработают единую позицию.

В свою очередь, сопредседатель согласительной комиссии от Совета Федерации Владимир Лебедев также заявил об удовлетворенности обсуждением: «Мы изначально были настроены на конструктивный диалог. Охотничье дело – это не забава. Охотничье дело – это дело, которое несет в себе огромный социально-экономический смысл. У этой отрасли есть огромный потенциал развития, и мы совместно должны делать все для того, чтобы все противоречия, которые мешают развиваться этой отрасли, были устранены. У нас впереди очень серьезная большая работа. Есть очень много вопросов, которые мы договорились точно в таком же ключе обсуждать и совместно двигаться вперед. Если две палаты между собой утвердили план и есть общее понимание, то я думаю, что успех обеспечен». Он подчеркнул, что сенаторы тоже изначально всегда выступали против жестокого обращения с животными, но говорили о том, что «в этой ситуации необходимо определить параметры и условия, как можно готовить охотничьих собак, поскольку на сегодняшний момент собачка тоже должна быть защищена».

Дата проведения следующего заседания согласительной комиссии будет определена по итогам совещаний с экспертным сообществом.

Источник: Госдума РФ