Налоговые органы наделены дополнительными полномочиями

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Подписанным постановлением территориальные органы ФНС России наделены полномочиями по передаче в финансовые органы субъектов Федерации и местных администраций обобщённой информации об объёмах выпадающих доходов в связи с установленными законодательством о налогах и сборах налоговыми льготами по региональным и местным налогам, а также о количестве налогоплательщиков, воспользовавшихся своим правом на такие налоговые льготы.

Постановлением Правительства от 12 августа 2004 года №410 утверждены Правила взаимодействия органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов (далее соответственно – Правила, налоговые органы).

Программно-технические средства налоговых органов позволяют формировать обобщённую информацию об объёмах выпадающих доходов в связи с установленными законодательством о налогах и сборах налоговыми льготами по региональным и местным налогам, а также о количестве налогоплательщиков, воспользовавшихся своим правом на такие налоговые льготы. В то же время Правила не содержат оснований для представления этой информации.

Подписанным постановлением налоговые органы наделены полномочиями по передаче такой информации в финансовые органы субъектов Федерации и местных администраций.

Принятое решение направлено на повышение эффективности информационного обеспечения деятельности региональных финансовых органов.

Источник: Правительство РФ