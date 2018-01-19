/Официальные новости/

В Новороссийске завершается строительство предприятия по производству обуви

Общий объем инвестиций в проект составил порядка 738 млн рублей. На площади 7,5 тыс. квадратных метров появится цех по производству обуви из кожи, кожзаменителя и других материалов. Планируется, что предприятие будет изготавливать свыше 10 млн пар в год.

Так, реализация проекта позволит создать в муниципальном образовании 333 рабочих места, планируемая сумма налоговых поступлений – 1,613 млрд рублей.

Напомним, ранее Краснодарский край заключил соглашение о сотрудничестве на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» с Фондом развития промышленности. 

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Крёстными мамами трёх суперсовременных буксиров стали чемпионки по гандболу

Студентки Татьяны бесплатно прокатятся на катке ВДНХ в свой праздник

Краснодарские студентки победили на всероссийском конкурсе чтецов

В Новороссийске сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении наркотиков

ВЦИОМ: декларируемая явка на выборах, по данным 11-15 января, составляет 70%