В Новороссийске завершается строительство предприятия по производству обуви

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Общий объем инвестиций в проект составил порядка 738 млн рублей. На площади 7,5 тыс. квадратных метров появится цех по производству обуви из кожи, кожзаменителя и других материалов. Планируется, что предприятие будет изготавливать свыше 10 млн пар в год.

Так, реализация проекта позволит создать в муниципальном образовании 333 рабочих места, планируемая сумма налоговых поступлений – 1,613 млрд рублей.

Напомним, ранее Краснодарский край заключил соглашение о сотрудничестве на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» с Фондом развития промышленности.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края