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Виктор Хрестин провел рабочую встречу со своим заместителем, курирующим вопросы архитектуры, строительства, благоустройства и земельных отношений

Александр Рытов рассказал главе муниципалитета о планах по дальнейшему благоустройству дворовых и общественных территорий в Геленджике в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

В 2017 году на территории курорта были благоустроены 11 придомовых территорий и одна общественная. На эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов было выделено более 70 миллионов рублей.

На  благоустроенных территориях были установлены современные детские площадки, новые уличные тренажеры, лавочки, уложено мягкое покрытие общей площадью более 7,5 тысяч м2.

- В текущем году мы продолжим эту работу. По 4 проектам благоустройства придомовых территорий уже получено положительное заключение экспертизы. Это городские площадки по ул. Островского, 122а, ул. Советской, 66, 68, ул. Маяковского, 4, 4/1 и в микрорайоне Парус, 8, 9, 10. Благоустраивать придомовые территории в этом году планируем и в сельских округах, - сказал Александр Рытов.

Что касается общественных территорий, которые войдут в программу благоустройства в этом году, то их предстоит выбрать геленджичанам путем голосования.  Предполагается, что оно состоится в день  выборов  Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

- Особое внимание при формировании проектов необходимо уделять вопросам установки камер видеонаблюдения и фонарей наружного освещения,  - подчеркнул Виктор Хрестин.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Официальные новости

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