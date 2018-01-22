Представители УФСИН России по Краснодарскому краю приняли участие в заседании региональной ОНК

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Представители УФСИН России по Краснодарскому краю приняли участие в заседании Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края, состоявшемся в Краснодарском общественно-политическом центре.

На мероприятии, помимо членов региональной ОНК, присутствовали Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак, начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Краснодарского края Юрий Уджуху, представители Общественной палаты и ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На заседании были подведены итоги работы Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края в 2017 году и определены перспективные направления деятельности на 2018 год.

Участники мероприятия обсудили вопросы взаимодействия ОНК, правоохранительных органов, Уполномоченного по правам человека в Краснодарском края и краевой Общественной палаты по осуществлению общественного контроля в местах принудительного содержания.

По результатам состоявшегося обсуждения была отмечена эффективность и результативность взаимодействия в 2017 году УФСИН с Общественной наблюдательной комиссией, Уполномоченным по правам человека, надзорными органами и другими силовыми ведомствами в решении проблемных вопросов соблюдения прав и свобод граждан в местах принудительного содержания.

Кроме того, участники заседания акцентировали внимание на необходимости координации своих действий по обеспечению законности и соблюдения избирательных прав граждан, содержащихся под стражей, в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю