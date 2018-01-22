Губернатор поздравил митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора с Днем Тезоименитства
Вениамин Кондратьев от лица жителей региона поблагодарил Владыку за многолетнее служение на благо края.
Глава Кубани подчеркнул, что в прошлом году усилиями митрополита Исидора в религиозной жизни края произошли знаковые события – к лику святых Русской православной церкви причислены двое кубанских священников, погибших от рук революционеров в 1918 году. Святым мощам одного из них – новомученика Александра Флеглинского – могут поклониться жители Кубани. Обретение святыни произошло впервые в истории края.
– Важно помнить, что мы – потомки народа, который ценой собственной жизни отстоял свою землю, не предал свою веру, – отметил губернатор. – Тех, кто сегодня несет слово Божие, готовит духовная семинария под Вашим попечением. Хочу Вас поблагодарить за эту деятельность и выразить надежду, что и дальше мы сможем сохранять этот духовный стержень, который Вашими молитвами и молитвами всей епархии будет только укрепляться.
Кроме того, Вениамин Кондратьев поздравил Владыку с назначением на пост председателя Высшего общецерковного суда Русской православной церкви. По словам губернатора, это говорит о доверии и высокой оценке деятельности митрополита.
Также с пожеланиями успехов в служении на благо Кубани, здоровья и долгих лет жизни к митрополиту Исидору обратились председатель ЗСК Юрий Бурлачко и вице-губернатор Алексей Копайгородский.
Глава Кубанской митрополии, в свою очередь, пожелал участникам встречи и всем жителям края Божьей помощи на жизненном пути.
Накануне дня памяти священномученика Исидора Юрьевского Всенощное бдение в Екатерининском кафедральном соборе Краснодара возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский в сослужении епископа Тихорецкого и Кореновского Стефана.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор родился 25 мая 1941 года в Ленинградской области. Обучался в Ленинградской духовной семинарии, затем академии. В 1987 году был назначен епископом Краснодарским и Кубанским. Через два года возведен в сан архиепископа. В 1994 году ему присвоен титул «Краснодарский и Новороссийский». В 2001 году возведен в сан митрополита и получил титул «Екатеринодарский и Кубанский». Решением Священного Синода в 2013 году назначен главой Кубанской митрополии.
Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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