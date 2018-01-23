Народные волнения в Иране давят на фрахт в Каспийском регионе

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В отличие от ставок фрахта в Азовском регионе, просевших за прошедшую неделю на 12$ за тонну, фрахт в Каспийском регионе дешевеет более плавно, согласно данным фрахтовой компании «Глогос проект», в пределах 1-2 доллара в неделю. Если в декабре прошлого года показатели ставок колебались в районе 48-50$ за тонну по маршруту Астрахань – Северный Иран, то на второй неделе 2018 года спотовые суда фрахтуются по ставкам 43-46$ за тонну, сообщают в компании.

«Ставки удерживаются на уровне даже несмотря на уменьшение поставок кукурузы и ячменя в Северный Иран, - рассказывает Константин Гриневич, генеральный директор «Глогос проект», - куда фрахтователи опасаются отправлять суда из-за высоких рисков длительных простоев пароходов в портах Ирана по причине народных волнений в стране».

Одним из объяснений сохранения высоких ставок в регионе по мнению эксперта является рост грузопотока незерновых грузов через Каспийское море. Сотрудники портов и судовладельцы сообщают о наличии в портовых терминалах Астрахани древесины, металла, целлюлозно-бумажной продукции для отправки в Иран. По данным Центра Ближнего и Среднего Востока Российского центра стратегических исследований после снятия в январе 2016 года санкций с Ирана товарооборот между Ираном и Россией растет в среднем на 70% в год, причем импорт из России превышает экспортные операции Ирана по меньшей мере в два раза.

Тем не менее, в настоящее время судовладельцы охотно соглашаются работать на контрактной основе, предусматривающей фиксированную ставку в течение продолжительного периода. При ставке 43-45$ за тонну на спотовом флоте, фиксированная стоимость фрахта по контракту составляет 33-36$ за тонну. Судовладельцы, допускающие вероятность дальнейшего снижения фрахта, за счет долгосрочных контрактов стараются защитить себя от простоев.

Напомним, что согласно январскому отчету Департамента по сельскому хозяйству Правительства США прогноз импорта кукурузы Ираном в 2017/18 годах был снижен с 10 до 9 млн тонн. Согласно экспертным оценкам специалистов департамента, в стране сформированы запасы зерновой продукции в объеме 62% от внутреннего потребления в течение года (10,1 млн тонн), что влияет на темпы закупок сельскохозяйственного сырья.

Источник: Пресс-служба компании «Глогос проект»