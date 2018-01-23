Об обеспечении местами в дошкольных учреждениях детей до трёх лет

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Дмитрий Медведев провёл совещание с вице-премьерами 22 января 2018 года.

Считаем, что затронутая тем в обсуждении важна для многих российских семей. И активное участие в решении поставленной Правительством России задачи будут принимать муниципалитеты.

Ниже приводит стенограмму дискуссии, размещенной на официальном сайте Правительства.

Д.Медведев: Мы активно занимались проблемой очередей в детские сады для детей в возрасте от трёх до семи лет. Эту задачу мы практически решили. Есть некоторые проблемы, но они абсолютно управляемые и локальные. Было создано более миллиона дополнительных мест в детских садах. Сейчас новая задача – обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей до трёх лет. Мы должны дать возможность тем родителям, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, отдать ребёнка в ясли и вернуться на работу. Планируем, что к 2021 году в детских садах появятся места для детей до трёх лет. На эти цели в этом и следующем году, напомню, из федерального бюджета в общей сложности выделяется почти 50 млрд рублей. Надо, чтобы и кадров хватало, и чтобы все новые детские сады, в том числе детские сады, ясельные группы, совмещённые с другими учебно-воспитательными заведениями, были хорошо оборудованы.

Ольга Юрьевна (обращаясь к О.Голодец), расскажите, как будет реализовываться этот проект в этом и следующем году.

О.Голодец : Действительно, выделены средства, и до 1 марта Правительством должен быть принят документ, который регламентирует порядок выделения средств и реализации программы во всех субъектах Российской Федерации. Со всеми субъектами проведена предварительная работа.

Сегодня актуальная очередь для детей в возрасте до трёх лет по всей Российской Федерации составляет 272 тысячи человек. Родители хотят отдать ребёнка в детский сад, но места для этого ребёнка сегодня нет.

Д.Медведев: То есть это фактическая очередь, а не просто социология.

О.Голодец: Да, это актуальная очередь. Но сразу скажу, что в большинстве регионов Российской Федерации до 1 января существовали очень жёсткие правила и в эту актуальную очередь не попадали родители, чьим детям ещё не исполнилось полтора года. После изменения правил, то есть на сегодняшний день, все дошкольники будут иметь право не просто учитываться в очереди, но у них появится новое право на место в дошкольных учреждениях.

Д.Медведев: То есть очередь ещё вырастет.

О.Голодец: Очередь вырастет. На сегодняшний день составлен порядок распределения средств по субъектам Российской Федерации. Мы его обсуждали. Хочется отметить, что расхождений нет. Все органы власти согласились с тем выверенным, взвешенным порядком, который сейчас внесён в Правительство. В ближайшее время документ будет запущен. Регионы готовятся к реализации программы. Выделяются площадки для строительства новых дошкольных учреждений. Очень приятно, что у нас наработана хорошая база по типовым учреждениям дошкольного образования. Будем придерживаться, как и в прошлый раз, типовых учреждений. У нас очень много современных находок благодаря тому, что действовала программа импортозамещения – и по мебели, и по оснащению детских садов.

И самое, наверное, замечательное – это серьёзный импульс развитию нашей экономики и повышению доходов граждан. Потому что каждая мама, которая выходит на работу, фактически приносит в дом доходы, и самая сложная категория граждан переходит из числа бедных и нуждающихся уже в категорию совершенно другую.

Мы приложим все усилия, чтобы программа реализовывалась чётко, в срок и с хорошим качеством.

Д.Медведев: Это один из президентских приоритетов, поэтому, естественно, этому должно уделяться повышенное внимание.

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