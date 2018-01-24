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Владиммир Синяговкий поздравил студентов
Дорогие студенты!
Поздравляю вас с вашим первым профессиональным праздником, с Днем студента, и желаю успешной учебы и замечательного настроения!
Знания поистине наиболее ценные сокровища, на которых держится весь мир, и сегодня вы, студенты, как никогда, можете находить им достойное применение и получать их в полной мере! Пусть ваша студенческая жизнь идет легкой чередой, оставляя только приятные и добрые воспоминания, пусть она приближает вас к мечтам, счастливой жизни и блестящей карьере!
Искренне желаю вам здоровья и вдохновения, радости и успехов. Храните в сердце юность и любовь, будьте счастливы!
С уважением,
Депутат Государственной Думы ФС РФ В.И. Синяговский
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