Депутаты предложили ограничить дееспособность должников по алиментам

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Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении проект федерального закона № 277183-7 «О внесении изменений в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статью 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Председатель Комитета Павел Крашенинников сообщил, что проект направлен на упрощение порядка признания должника по алиментам безвестно отсутствующим, что предоставит право его несовершеннолетним детям и другим нетрудоспособным иждивенцам получать ежемесячную пенсию по случаю потери кормильца.

В соответствии с законопроектом, если розыск должника по алиментам оказался безрезультатным в течение одного года со дня получения последних сведений о нем, и место его нахождения не установлено, то судебный пристав-исполнитель будет информировать взыскателя о безрезультатности розыска, а также разъяснять ему право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Признание лица судом безвестно отсутствующим позволит его детям и другим нетрудоспособным иждивенцам получать ежемесячную пенсию по случаю потери кормильца. При этом имущество такого лица может быть передано в доверительное управление, такой гражданин может быть снят с регистрации в жилом помещении собственником помещения, с ним может быть расторгнут брак в упрощенном порядке и т.д. Поэтому, если гражданин умышленно скрывается от уплаты алиментов, то признание безвестно отсутствующим сделает его фактически ограниченно дееспособным, - пояснил Павел Крашенинников.

Законопроект устанавливает, что судья, получив заявление о признании гражданина–должника безвестно отсутствующим, будет запрашивать информацию о его розыске именно у судебных приставов-исполнителей, а не в органах внутренних дел. Это позволит решить проблему негативной практики вынесения судами решений об отказе в признании должников безвестно отсутствующими. В настоящее время суды запрашивают информацию о разыскиваемом в органах внутренних дел, но там данных о розыске неплательщика как правило нет, поскольку розыск должников с 1 января 2012 года отнесен к компетенции судебных приставов-исполнителей, - сказал Павел Крашенинников.

Вместе с тем, при осуществлении розыска должников судебные приставы-исполнители наделены широким спектром полномочий. Они могут разыскивать должников самостоятельно или при содействии полиции, с использованием централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ, а также проводить проверку по учету лиц, пропавших без вести, или не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности. Таким образом, у судебных приставов-исполнителей имеется равнозначный с полицией механизм сбора полной и достоверной информации о разыскиваемых гражданах, являющихся должниками.

Принятие законопроекта позволит упростить порядок признания неплательщиков алиментов безвестно отсутствующими и защитить права несовершеннолетних детей, предоставив им возможность получать пенсию по случаю потери кормильца, - отметил Павел Крашенинников.

Источник: Госдума РФ