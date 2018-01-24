В Новороссийске приводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

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Новороссийские полицейские напоминают нарушителям о долговых обязательствах.

С 24 по 31 января на территории города Новороссийска проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», целью которого является обеспечение неотвратимости наказания за совершенное правонарушение, привлечение к административной ответственности граждан, которые в добровольном порядке не уплатили штраф в положенный срок.

В соответствии с действующим законодательством, при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечению 60 дней, орган внутренних дел принимает решение о привлечении лица, не уплатившего штраф, к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания.

Согласно указанной статьи, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Так что новороссийцам, во избежание неприятных сюрпризов, стоит позаботиться об накопившихся штрафах.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску