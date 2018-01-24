Николай Никифоров: «Цифровая экономика улучшит качество жизни граждан России»

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Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров выступил на панельной сессии «Россия в глобальной цифровой повестке», которая прошла в рамках Всемирного экономического форума в «Русском доме». В мероприятии приняли участие министр Правительства Москвы Сергей Черемин, председатель Государственной корпорации Внешэкономбанк Сергей Горьков, президент компании «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, генеральный директор компании Waves Platform Александр Иванов, основатель блокчейна Universa Александр Бородич. Участники заседания обсудили вопросы цифровизации, кибербезопасности, а также сквозных технологий цифровой экономики, таких как блокчейн и цифровые токены.

Глава Минкомсвязи отметил, что Российская Федерация добилась определенных прорывов, в том числе политических. Так, 1 декабря 2016 года Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию сообщил о том, что цифровая экономика становится одной из наиболее приоритетных тем в экономическом развитии нашей страны. В июле 2017 года была принята специальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В декабре 2017 года были приняты планы по цифровой экономике. «Они были сформированы промышленными компаниями. Все эти планы уже не пишут в Правительстве. Программа была сформулирована специалистами ИТ-отрасли, тех компаний, которые заинтересованы в цифровой трансформации, — сказал Николай Никифоров. — Правительство готово просто помочь, поддержать, обеспечить законодательную базу, в некоторых случаях изыскать деньги для того, чтобы предоставить субсидии для научно-исследовательских работ, предоставить инфраструктуру. Все остальное делает сама отрасль, крупные ИТ-компании, которые работают в этом секторе».

Николай Никифоров подчеркнул, что цифровизация необходима для экономического развития во всем мире. «Мы строим цифровую экономику, потому что хотим, чтобы экономика России росла быстрее. Мы хотим, чтобы создавалось больше добавленной стоимости, хотим, чтобы жизнь в нашей стране была лучше. Для этого мы должны быть экономически эффективными, а этого нельзя сделать без цифровой экономики», — сказал он.

Глава Минкомсвязи также затронул тему демонополизации рынка программного обеспечения. Он отметил, что глобальная экосистема информационных технологий сегодня находится в состоянии неравновесия. «Все ключевые решения, ключевые программы, как правило, приходят из одной страны. Это проблема не только для России, но и для всего мира. Мы против таких монополий, многие коллеги из разных стран согласны с нами. Мы хотим равновесия. Одна рыночная ниша не должна контролироваться одной страной или одной компанией, — сказал глава Минкомсвязи. — Нельзя позволять кому бы то ни было контролировать 100% рынка. Нужна справедливая конкуренция, нужны возможности для наших новых компаний, нужно дать им определенное место на глобальном рынке».

Министр подчеркнул, что роль Правительства состоит в том, чтобы поддерживать ключевые технологии. «Если правительство стремится к тому, чтобы быть независимым в цифровой сфере, нужно пользоваться новыми технологиями: “большими данными”, искусственным интеллектом, роботизацией, блокчейном и многими другими технологиями. Мы будем сосредотачиваться на развитии этих знаний», — сказал он.

Николай Никифоров напомнил, что Россия занимает второе место в мире по самым низким ценам на мобильную связь и мобильный интернет, а также десятое место в мире по самым низким ценам на фиксированный интернет. Это стало возможным благодаря высокой степени конкуренции в телекоммуникационном секторе. На сегодняшний день уровень проникновение интернета в России превышает 72%, что очень важно для развития цифровой экономики.

Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации