Россия вводит  сборы за проезд по автодорогам России для автоперевозчиков Эстонии

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Постановление от 23 января 2018 года №45. В связи с тем, что в Эстонии с 1 января 2018 года введён повременной дорожный сбор на государственных автодорогах для грузовых автомобилей, в перечень иностранных государств, в отношении перевозчиков которых вводятся сборы за проезд по автомобильным дорогам России, включена Эстония. Это позволит увеличить поступления в Федеральный дорожный фонд.

Частью 2 статьи 45 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что, в случае введения иностранными государствами сборов с российских перевозчиков за проезд по автомобильным дорогам этих государств, на территории России вводятся аналогичные сборы для иностранных перевозчиков.

В связи с тем, что в Эстонии с 1 января 2018 года введён повременной дорожный сбор на государственных автодорогах для грузовых автомобилей, максимальный вес которых превышает 3,5 т, подписанным постановлением Эстония включена в Перечень.

Принятое решение позволит увеличить поступления в Федеральный дорожный фонд.

Источник: Правительство РФ